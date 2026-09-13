Wildwest-Szenario bei Hochzeitskorso: 20-Jähriger feuert Schüsse aus Auto

Schüsse im Zuge einer Hochzeitsfeier riefen die Polizei auf den Plan: Ein 20-jähriger Beifahrer soll aus einem fahrenden Wagen dreimal mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert haben.

Ein aufmerksamer Zeuge schlug Alarm: Ein Hochzeitskorso geriet in Wien Floridsdorf am gestrigen Samstag gegen 10.25 Uhr völlig aus dem Ruder, als ein 20-Jähriger als Beifahrer dreimal mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster in den Himmel feuerte. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot.

Für Waffenbesitzer und Schützen hagelt es Straf-und Verwaltungsanzeigen

Die Beamten forschten einen 18-jährigen Waffenbesitzer rasch aus und stellten die Pistole sowie drei Patronenhülsen auf der Straße sicher. Da gegen den 20-jährigen Schützen ein behördliches Waffenverbot vorliegt, blüht ihm eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Zudem hagelte es für beide Männer (beide bulgarische Staatsbürger) Straf- und Verwaltungsanzeigen nach der Straßenverkehrsordnung sowie dem Sicherheitspolizeigesetz.