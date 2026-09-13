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/ ©Montage: Canva/LPD Wien
auf dem bild von 5min.at sieht man eine schreckschusspistole und ein hochzeitsauto.
Gegen den 20-Jährigen besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot.
Wien, 21. Bezirk
13/09/2026
Schreckschusspistole

Wildwest-Szenario bei Hochzeitskorso: 20-Jähriger feuert Schüsse aus Auto

Schüsse im Zuge einer Hochzeitsfeier riefen die Polizei auf den Plan: Ein 20-jähriger Beifahrer soll aus einem fahrenden Wagen dreimal mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert haben.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Ein aufmerksamer Zeuge schlug Alarm: Ein Hochzeitskorso geriet in Wien Floridsdorf am gestrigen Samstag gegen 10.25 Uhr völlig aus dem Ruder, als ein 20-Jähriger als Beifahrer dreimal mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster in den Himmel feuerte. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot.

Für Waffenbesitzer und Schützen hagelt es Straf-und Verwaltungsanzeigen

Die Beamten forschten einen 18-jährigen Waffenbesitzer rasch aus und stellten die Pistole sowie drei Patronenhülsen auf der Straße sicher. Da gegen den 20-jährigen Schützen ein behördliches Waffenverbot vorliegt, blüht ihm eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Zudem hagelte es für beide Männer (beide bulgarische Staatsbürger) Straf- und Verwaltungsanzeigen nach der Straßenverkehrsordnung sowie dem Sicherheitspolizeigesetz.

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