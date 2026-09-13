21-Jähriger bedroht Gastronomen mit zerbrochenem Weinglas

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten in der Nacht auf den gestrigen 12. September 2026 zunächst mehrere Gäste und der Gastronom in Wien-Neubau in eine handgreifliche Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits zeigte sich ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger besonders aggressiv: Er zerbrach ein Weinglas, ging mit der abgebrochenen Glas-Scherbe auf den Gastronomen zu und bedrohte ihn mehrfach mit dem Tod. Nur das schnelle Einschreiten zweier Begleiter verhinderte Schlimmeres, sie konnten den Randalierer im letzten Moment zurückhalten.

Videoüberwachung zeichnete alles auf

Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen bestätigt und von einer Videoüberwachung im Lokal aufgezeichnet. Die alarmierte Polizei nahm den 21-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Bei der Klärung des Sachverhalts stießen die Beamten auf ein weiteres Delikt: Drei Gäste nutzten die Aufregung offenbar aus und verließen das Lokal, ohne ihre Rechnung zu begleichen. Gegen sie wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Betrugs erstattet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien befindet sich der 21-jährige Haupttäter mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bei der Vernehmung zeigte er sich nicht geständig. Gegen ihn wird auf freiem Fuß weiter ermittelt.