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auf dem bild von 5min.at sieht man eine uhr und einen mann mit messer.
Nach der Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung wurde das Opfer umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Ermittler zum Glück nicht.
Wien, 22. Bezirk
13/09/2026
Außer Lebensgefahr

Wollte gefälschte Uhr verkaufen: 14-Jähriger in Wien-Donaustadt niedergestochen

Ein mutmaßlicher Betrugsversuch mit Falschgeld endete in Wien-Donaustadt mit einer blutigen Messerattacke. Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde dabei im Rückenbereich verletzt und musste vom Notarzt versorgt werden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 14-Jährige am Samstag, dem 12. September 2026, zusammen mit einem Freund eine gefälschte Uhr an zwei bislang unbekannte Jugendliche verkaufen. Kurz nach der Übergabe bemerkten die beiden Verkäufer jedoch, dass es sich bei dem erhaltenen Bargeld offenbar um Falschgeld handelte. Als sie die Verfolgung der flüchtenden Käufer aufnahmen, eskalierte die Situation.

Einer der Käufer zückte Messer und zu: Bursche umgehend ins Krankenhaus gebracht

Einer der unbekannten Täter zog ein Messer hervor und versetzte dem 14-Jährigen einen Stich in den Rücken. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Behörden mitteilten, besteht keine Lebensgefahr. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief vorerst ohne Erfolg.

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