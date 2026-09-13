Wiens Bäder knackten kurz vor Saisonschluss noch die 2 Millionen-Marke

Nach einem starken Juli mit einer Million Besuchern bremste der Regen der vergangenen Tage den Ansturm auf die Wiener Bäder. Das Ziel von zwei Millionen Badegästen schien kurz vor Saisonende erst in letzter Sekunde erreichbar.

Am gestrigen Samstag, dem vorletzten Tag vor Saisonschluss, haben Wiens Bäder die 2 Millionen-Besucher-Marke geknackt. Das teilt die Stadt Wien am heutigen Sonntag, dem 13. September 2026, in einer Aussendung mit. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 15 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher.

Czernohorszky: „Nächster Hitzesommer kommt bestimmt“

Für Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) ist der große Andrang Beweis für die große Bedeutung von Wiens Bädern – gerade während Hitzewellen: „Der nächste Hitzesommer kommt bestimmt. Umso wichtiger, dass es die Wiener Bäder gibt. Sie sind mehr als nur ein beliebter Freizeitort: Für Millionen von Gästen bieten sie Abkühlung im Wasser und Erholung auf schattigen Wiesen“, so Czernohorszky.