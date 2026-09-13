Wirre Ausreden, nicht vernehmungsfähig: 43-Jähriger will „high“ ein Fahrrad stehlen

Ein 43-Jähriger versuchte am Samstag in Wien ein Fahrrad zu stehlen, verstrickte sich in Wirrwar und landete schließlich im Spital: Die Polizei beendete am Matzleinsdorfer Platz den versuchten Diebstahl eines Fahrrads.

Am Einsatzort trafen die Polizisten auf den 43-jährigen Tatverdächtigen, der in diesem Moment versuchte, das Schloss eines Fahrrads mit einer Zange zu durchtrennen.

Am Einsatzort trafen die Polizisten auf den 43-jährigen Tatverdächtigen, der in diesem Moment versuchte, das Schloss eines Fahrrads mit einer Zange zu durchtrennen.

Ein aufmerksamer Zeuge wählte am 12. September 2026 gegen 11.40 den Notruf und alarmierte die Polizei wegen eines mutmaßlich laufenden Fahrraddiebstahls beim Matzleinsdorfer Platz. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, überraschten sie einen 43-jährigen Mann auf frischer Tat: Er versuchte gerade, das Schloss eines abgestellten Fahrrads mit einer Zange aufzubrechen.

43-Jähriger vorläufig festgenommen

Bei der anschließenden Befragung verstrickte sich der türkische Staatsbürger in widersprüchliche und völlig unnachvollziehbare Angaben. Aufgrund der drückenden Beweislage und der Zeugenaussage nahmen die Beamten den 43-Jährigen vorläufig fest.

Wegen Drogeneinfluss musste der Tatverdächtige erst einmal ins Krankenhaus

Wenig später stellte sich der Grund für sein verwirrtes Verhalten heraus: Der Tatverdächtige stand unter erheblichem Substanzeinfluss und war schlichtweg nicht vernehmungsfähig. Statt in der Arrestzelle landete der Mann vorerst im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.