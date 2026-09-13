Drogen-Deal am Reumannplatz fliegts auf: Zwei Festnahmen nach Scheinkauf

Verdeckter Ermittlungserfolg am Wiener Reumannplatz: Die Polizei hat am Samstag zwei mutmaßliche Drogenhändler bei einem gezielten Scheinkauf auf frischer Tat ertappt. Noch vor Ort klickten die Handschellen.

Die Staatsanwaltschaft Wien verhängte über beide Verdächtigen die Einlieferung in die Justizanstalt. Ob das Duo Teil eines größeren Netzwerks ist, wird derzeit noch ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Wien verhängte über beide Verdächtigen die Einlieferung in die Justizanstalt. Ob das Duo Teil eines größeren Netzwerks ist, wird derzeit noch ermittelt.

Ein 16-jähriger slowakischer Staatsangehöriger verkaufte im Zuge der Aktion am gestrigen Samstag, dem 12. September 2026, mehrfach Marihuana an die verdeckten Ermittler. Unterstützt wurde er dabei offenbar von einem 21-Jährigen: Dieser soll während der Übergaben die Umgebung beobachtet haben, um das Geschäft abzusichern. Bei den anschließenden Festnahmen sowie einer Durchsuchung des unmittelbaren Umfelds stießen die Beamtinnen und Beamten auf weitere Beweismittel.

Auch Kokain sichergestellt

Neben zusätzlichem Marihuana stellten die Einsatzkräfte auch Kokain sicher. Während des Verhörs belastete der 16-Jährige seinen älteren Komplizen schwer und gab an, dass dieser an weiteren Suchtgiftverkäufen beteiligt gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete für beide Tatverdächtigen die Einlieferung in eine Justizanstalt an. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Hintermännern laufen.