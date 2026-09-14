Das Wetter zum Wochenstart in Wien wird sehr unbeständig

Am Vormittag wird's grau und zeitweise nass, ab dem Mittag gibt's dann einen Mix aus Sonne und kurzen Schauern. Es weht ein auffrischender Wind aus Nordwest bei Höchstwerten um 21 Grad.

Der Vormittag zeigt sich überwiegend bewölkt mit zeitweiligem Regen. Am Nachmittag lockert es etwas auf.

Der Vormittag zeigt sich überwiegend bewölkt mit zeitweiligem Regen. Am Nachmittag lockert es etwas auf.

Zu Tagesbeginn präsentiert sich der Himmel meist in einheitlichem Grau, während immer wieder kurze Regenschauer durch die Straßen ziehen. Erst im Laufe des Nachmittags gelingt der Sonne schrittweise der Durchbruch.

Immer wieder Schauer möglich

Ganz trocken bleibt es allerdings nicht: Hin und wieder muss weiterhin mit lokalen Schauern gerechnet werden. Dazu frischt der Wind spürbar auf und weht mäßig aus West bis Nordwest. Nach milden 16 Grad am Morgen klettert das Thermometer tagsüber auf angenehme 21 Grad.