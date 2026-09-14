„Wir waren voller Vorfreude“ – doch dann kam die traurige Nachricht

Einmal noch zum Flughafen Wien und vielleicht sogar einen Airbus aus nächster Nähe sehen: Diesen Herzenswunsch wollten die Rollenden Engel einem 40-Jährigen erfüllen. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

Gemeinsam mit dem Flughafen Wien wollten die Rollenden Engel heute einen großen Wunsch erfüllen. Doch am Vorabend erreichte den Verein eine traurige Nachricht.

Gemeinsam mit dem Flughafen Wien wollten die Rollenden Engel heute einen großen Wunsch erfüllen. Doch am Vorabend erreichte den Verein eine traurige Nachricht.

Heute hätte für einen Österreicher ein ganz besonderer Tag werden sollen. Die Rollenden Engel wollten ihm einen großen Herzenswunsch erfüllen: Noch einmal zum Flughafen Wien reisen, hinter die Kulissen blicken – und mit etwas Glück sogar einen Airbus A380 aus nächster Nähe sehen. Doch kurz vor dem geplanten Ausflug kam die traurige Nachricht: Der Wunsch kann nicht mehr erfüllt werden.

„Wir waren glücklich und voller Vorfreude“

Alles war bereits vorbereitet. Gemeinsam mit dem Flughafen Wien hatten die Rollenden Engel innerhalb kürzester Zeit einen besonderen Tag organisiert. Geplant war eine Backstage-Führung durch den Flughafen für den erst 40-Jährigen. Ein Höhepunkt hätte die mögliche Begegnung mit einem der größten Passagierflugzeuge der Welt werden sollen. „Wir waren glücklich, überaus dankbar und voller Vorfreude darauf, diesen besonderen Traum gemeinsam wahr werden zu lassen“, erzählen die Rollenden Engel in den sozialen Medien.

Dann kam die traurige Nachricht

Doch zu diesem besonderen Moment sollte es nicht mehr kommen. Nur einen Tag vor der geplanten Wunscherfüllung erreichte den Verein eine Nachricht, die alle Vorbereitungen mit einem Schlag bedeutungslos machte. „Gestern Abend erreichte uns die traurige Nachricht, dass der Wunsch storniert werden muss und nicht mehr durchgeführt werden kann“, berichten die Rollenden Engel, die die Sache „von ganzem Herzen bedauern“.

Dank an den Flughafen Wien

Trotz der traurigen Wendung möchten die Rollenden Engel jene Menschen nicht unerwähnt lassen, die alles dafür getan hatten, den Wunsch des 40-Jährigen möglich zu machen. Besonders bedanken sie sich beim Team des Flughafens Wien, das kurzfristig eine Backstage-Führung organisiert hatte. „Ihre Hilfsbereitschaft hat uns gezeigt, wie viel Mitgefühl und Engagement in schwierigen Momenten möglich sind“, betont der Verein.