Über 70 Jahre Journalist: Große Trauer um Hellmut Butterweck

Über 70 Jahre lang hat Hellmut Butterweck für die Furche geschrieben. Dabei war er jahrzehntelang als Redakteur tätig, bis zuletzt auch als Autor. Sein Wirken als Journalist haben vor allem der Kampf gegen das Vergessen der NS-Barbarei und gegen das Wiedererstarken von Faschismus und Antisemitismus geprägt. Im 99. Lebensjahr hat er nun in Wien in der Nacht auf den 9. September 2026 friedlich seine Augen geschlossen.

Die ersten journalistischen Gehversuche Butterwecks

Geboren wurde Butterweck am 30. Dezember 1927 in Wien, aufgewachsen ist er bei seiner Großmutter. Erstmals mit dem Nationalsozialismus Erfahrung machte er in der „Reichspogromnacht“, als er die Zerstörung des Kaiser-Franz-Joseph-Tempeln miterleben musste. Die Kriegsjahre überstand er daraufhin ohne zur Kollaboration mit den Nazis gezwungen zu sein. Bald nach Kriegsende machte er seine ersten journalistischen Gehversuche – erst bei der ÖVP-Zeitung „Volksblatt“, dann bei einem Medium des ÖVP-Dissidenten Josef Dobretsberger. 1953 sollte er schließlich bei der Furche andocken, wo am 13. Juni des selben Jahres sein erster Text in der Rubrik „Querschnitte“ erschien.

Hellmut Butterwecks Zeit bei der Furche

Er verantwortete in den Jahrzehnten darauf etwa die Kulturberichterstattung, war Theater-, Film-, Ausstellungs- und Literaturkritiker und betätigte sich auch als politischer Glossist und Leitartikler sowie als Wirtschaftskommentator. Von 1996 bis 2002 leitete er außerdem das Buchressort der Furche. 2003 ging er dann im Alter von 75 Jahren in Pension, bis vor Kurzem ist er aber immer wieder als Autor präsent gewesen. In seinem letzten Text vom August 2025 erinnerte er zum 80. Jahrestag des Beginns der Volksgerichte an diese „entsorgte Geschichte“.

Hörspiel-Schreiber und Autor

Neben der Furche hat Butterweck 1967 unter anderem fürs Radio das Hörspiel „Das Wunder von Wien“ geschrieben. Dieses wurde 1982 auch im Theater an der Josefstadt aufgeführt. Und als Autor hat er etwa bis 2026 noch geschrieben. Sein letztes Werk „Möglichkeiten“ ist eine Fiktion, in der das NS-Regime den Krieg gewonnen hat – dann aber untergeht. Öffentliche Anerkennung wurde ihm erst in hohem Alter zuteil. So hat er 2016 etwa den „Preis der Stadt Wien“ erhalten, 2024 wurde ihm der Berufstitel „Professor“ verliehen, 2025 wurde er mit dem „Theodor Kramer Preis für Schreiben im Widerstand und Exil“ ausgezeichnet.

Hellmut Butterweck „viel zu wenig gewürdigt“

Die Furche trauert nun um den journalistischen Tausendsassa. Mit ihm sei „nicht nur ein journalistisches Jahrhundertleben zu Ende gegangen“, heißt es in einer Aussendung. „Österreich hat mit ihm einen seiner originellsten Publizisten verloren, dessen Leistungen viel zu wenig wahrgenommen und gewürdigt wurden.“