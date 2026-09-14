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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Polizistin misst die Geschwindigkeit
Viel zu schnell war ein Autofahrer in der Wiener Laxenburger Straße unterwegs.
Wien / 23. Bezirk
14/09/2026
Bei Kontrollen

Polizei blitzt Autofahrer mit 132 km/h im 50er: Führerschein und Auto weg

Besonders eilig hatte es am Sonntagnachmittag, 13. September 2026 gegen 15.45 Uhr, ein 42-jähriger Autofahrer in der Laxenburger Straße in Wien-Liesing. Er wurde mit 132 km/h geblitzt. Erlaubt waren 50 km/h.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes des Stadtpolizeikommandos Liesing haben die Beamten Sonntagnachmittag auf der Laxenburger Straße das viel zu schnelle Auto bemerkt – und geblitzt. Die gemessene Geschwindigkeit? 132 statt der erlaubten 50 km/h. Selbst nach Abzug der Messtoleranz war der 42-jährige Autofahrer noch um 78 km/h zu schnell unterwegs, heißt es seitens der Polizisten nun. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, außerdem wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Landespolizeidirektion zum Schwerpunkt abschließend: „Die polizeiliche Überwachung des Straßenverkehrs und die Ahndung von Verstößen sind wesentliche Bestandteile der Unfallprävention.“

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