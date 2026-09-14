Polizei blitzt Autofahrer mit 132 km/h im 50er: Führerschein und Auto weg

Besonders eilig hatte es am Sonntagnachmittag, 13. September 2026 gegen 15.45 Uhr, ein 42-jähriger Autofahrer in der Laxenburger Straße in Wien-Liesing. Er wurde mit 132 km/h geblitzt. Erlaubt waren 50 km/h.

Im Zuge eines Verkehrsschwerpunktes des Stadtpolizeikommandos Liesing haben die Beamten Sonntagnachmittag auf der Laxenburger Straße das viel zu schnelle Auto bemerkt – und geblitzt. Die gemessene Geschwindigkeit? 132 statt der erlaubten 50 km/h. Selbst nach Abzug der Messtoleranz war der 42-jährige Autofahrer noch um 78 km/h zu schnell unterwegs, heißt es seitens der Polizisten nun. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, außerdem wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Landespolizeidirektion zum Schwerpunkt abschließend: „Die polizeiliche Überwachung des Straßenverkehrs und die Ahndung von Verstößen sind wesentliche Bestandteile der Unfallprävention.“