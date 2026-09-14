55-Jähriger „gewürgt, geschlagen und getreten“: Raub in Wien-Simmering

Wie die Polizei berichtet, seien auf Höhe der Mautner-Markhof-Gasse vier bisher unbekannte Menschen von hinten gekommen und hätten den Mann gewürgt, geschlagen und getreten. Anschließend sollen sie ihm das Handy, seine Schlüssel sowie Bargeld abgenommen haben und auf zwei E-Mopeds in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg, heißt es seitens der Beamten. Der 55-Jährige, der bei dem Vorfall mehrere leichte Verletzungen erlitten hatte, konnte in häusliche Pflege entlassen werden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen nun übernommen.