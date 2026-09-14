Versuchter Raub in Wien: Polizei fahndet nun nach dieser Frau

Eine bisher unbekannte junge Frau versuchte am Liesinger Platz einer 16-Jährigen das Handy zu rauben und schlug auf deren Freundin ein. Nun sucht die Polizei nach der Täterin.

Die Wiener Polizei sucht nach einem versuchten Raubüberfall im 23. Wiener Gemeindebezirk nach einer noch unbekannten Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun die Veröffentlichung von Bildmaterial der gesuchten Frau angeordnet. Der Vorfall ereignete sich am späten Abend des 10. August 2026 gegen 23.25 Uhr am Liesinger Platz. Die Tatverdächtige verwickelte eine 16-Jährige in ein Gespräch und versuchte plötzlich, ihr gewaltsam das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen.

Faustschläge gegen helfende Freundin

Als eine 15-jährige Freundin dem Opfer sofort zu Hilfe eilte, ging die Angreiferin auf diese los und attackierte sie mit Faustschlägen. Die 15-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Tatverdächtige ergriff schließlich ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Gesuchten.

Personsbeschreibung der Tatverdächtigen Alter: ca. 16 bis 18 Jahre

Größe: ca. 150 bis 155 cm groß

Statur: kräftigere/stärkere Statur

Erscheinungsbild: dunkle, längere Haare

Bekleidung: schwarzes Kleid, gestreifte Schlapfen, trug eine braune Handtasche Sachdienliche Hinweise – auf Wunsch auch anonym – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.