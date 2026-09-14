Mit Messer bei Schlägerei: Unbekannter verletzt zwei junge Männer

Bei einer Schlägerei im Bereich des Franz-Josefs-Kais in der Wiener Inneren Stadt wurden in der Nacht auf Sonntag, 13. September 2026, gegen 2.40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer verletzt.

Die Schlägerei sei zwischen mehreren Personen ausgebrochen, berichtet die Polizei. Laut Zeugenaussagen habe einer der Beteiligten auch plötzlich ein Messer gezogen und damit einem 18-Jährigen eine Schnittverletzung am Rücken sowie einem 19-Jährigen eine Stichverletzung an der Schulter zugefügt. Als ein Freund der Opfer versucht hat, den Angreifer von den Verletzten wegzuziehen, soll dieser ihn ebenfalls mit dem Messer bedroht haben. Danach flüchtete er, umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.