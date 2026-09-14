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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto mit Blaulicht bei Nacht.
Die Schlägerei hat sich am Franz-Josefs-Kai zugetragen.
Wien / 1. Bezirk
14/09/2026
Am Franz-Josefs-Kai

Mit Messer bei Schlägerei: Unbekannter verletzt zwei junge Männer

Bei einer Schlägerei im Bereich des Franz-Josefs-Kais in der Wiener Inneren Stadt wurden in der Nacht auf Sonntag, 13. September 2026, gegen 2.40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Die Schlägerei sei zwischen mehreren Personen ausgebrochen, berichtet die Polizei. Laut Zeugenaussagen habe einer der Beteiligten auch plötzlich ein Messer gezogen und damit einem 18-Jährigen eine Schnittverletzung am Rücken sowie einem 19-Jährigen eine Stichverletzung an der Schulter zugefügt. Als ein Freund der Opfer versucht hat, den Angreifer von den Verletzten wegzuziehen, soll dieser ihn ebenfalls mit dem Messer bedroht haben. Danach flüchtete er, umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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