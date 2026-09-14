18-Jähriger schlägt und tritt auf Polizisten ein

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten die Tatverdächtigen daraufhin wenig später am Einsatzort antreffen und anhalten. Dort wurden sie dann auch kontrolliert. Im Zuge dessen ergriff ein 18-Jähriger plötzlich die Flucht. Doch den Polizisten gelang es, den jungen Mann einzuholen und noch einmal anzuhalten. Dabei wehrte sich dieser allerdings mit Faustschlägen und Fußtritten und verletzte zwei Beamte so schwer, dass diese ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.