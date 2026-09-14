Superhelden seilen sich aus Polizeihubschrauber ab

„Manchmal braucht es nur ein wenig Superhelden-Power, um einen schweren Tag ein wenig heller zu machen“, schreibt die Polizei nun in einer Aussendung. Am Montag, 14. September 2026 gegen 10 Uhr hat man sich genau dieses Motto zum Anlass genommen, um junge Patienten in der Klinik Donaustadt zu überraschen. Daher sind Seiltechniker der WEGA und eine Polizistin des Landeskriminalamts Wien zum wiederholten Male in Superheldenkostüme geschlüpft.

Polizeimusik gibt Startschuss für spekatkuläre Abseilaktion

Und man erinnert sich: „Nachdem sich jene Kinder, die ihr Stationsbett kurzzeitig verlassen durften, vor der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde eingefunden hatten, waren plötzlich alle Augen nach oben gerichtet.“ Plötzlich überflog nämlich der Polizeihubschrauber das Krankenhaus und dann seilte sich auch noch Wonder Woman waghalsig aus diesem auf das Dach des Krankenhauses ab. Mit dabei war auch die Wiener Polizeimusik, die mit einer Fanfare den Startschuss für die spektakuläre Abseilaktion gab. Während die Superheldin, Batman und Thor sich die Fassade entlang abseilten, hantelte sich Spider-Man unter tosendem Applaus an einem Seil über die Köpfe der Kinder hinweg.

©LPD Wien Plötzlich kam der Hubschrauber und es seilten sich Superhelden ab.

„Kinder zu überraschen bedeutet…“

Und die Superhelden hatten für die jungen Patienten auch einige Geschenke mit, die sie anschließend verteilten. Danach besuchten Batman und Co. die Kinder noch auf den Stationen. „Die Superhelden-Aktion der Wiener Polizei ist nicht nur für die Spezialisten der WEGA ein besonderes Erlebnis, sondern vor allem für sehr viele Kinder. Vielen Dank an alle Organisatoren und Beteiligten“, so Innenminister Gerhard Karner. Auch Landespolizeivizepräsident in Wien Dieter Csefan ist sich sicher: „Kinder zu überraschen bedeutet, ihnen einen besonderen Moment zu schenken, an den sie sich gerne erinnern. Gerade in schwierigen oder belastenden Situationen kann dies Mut und Hoffnung schenken.“

„Auch Mitarbeiter freuen sich über besondere Abwechslung“

Thomas Wagner, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Donaustadt sagt noch abschließend: „Die Superkräfte von Spiderman, Wonder Woman & Co. können unseren kleinen Patientinnen und Patienten in der Klinik Donaustadt ein Gefühl von Stärke geben und ihnen helfen, die Behandlung zu meistern. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über diese besondere Abwechslung.“