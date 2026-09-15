Frühnebel am Stadtrand – dann strahlend sonniges Wetter in Wien

Bei Temperaturen von bis zu 23 Grad wird es in Wien am Dienstag höchstwahrscheinlich strahlend sonnig sein - jedenfalls nach einem Start in den Tag, der vor allem dem Stadtrand auch Frühnebel bringen könnte.

Zunächst sind am Dienstag, 15. September 2026, in Wien vor allem am Stadtrand noch einige flache Frühnebelfelder möglich. Tagsüber stellts ich dann aber im gesamten Stadtgebiet strahlend sonniges und nahezu wolkenloses Wetter ein, weiß man seitens der GeoSphere Austria. Zum Wind meinen die Experten, dass er „schwach aus unterschiedlichsten Richtungen“ gehen werde. Und das alles bei Temperaturen in der Früh von um die 13 und im Tagesverlauf von um die 23 Grad. Mit Mittwoch kommt dann übrigens eine nächste Kaltfront auf Österreich zu. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Nächste Kaltfront vor der Tür: Blitz, Donner, Regen – was uns erwartet.