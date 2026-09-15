Flughafen Wien: Weniger Passagiere im August trotz starkem Reisesommer

Am Flughafen Wien waren im August 2026 rund 3,17 Millionen Passagiere unterwegs - 6,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Trotzdem knackte der Airport im Sommer an 35 Tagen die Marke von 100.000 Reisenden.

3.172.284 Reisende wurden im August 2026 am Flughafen Wien gezählt. Damit lag das Passagieraufkommen um 6,9 Prozent unter dem Wert vom August 2025. Als Gründe nennt der Flughafen vor allem das geringere Angebot von Billigfluglinien sowie weniger Flugverbindungen aufgrund der anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Auch von Jänner bis August zeigt sich in Wien ein Rückgang: In diesem Zeitraum waren rund 20,57 Millionen Fluggäste unterwegs, vier Prozent weniger als im Vorjahr.

Sommer bleibt stark

Der Blick auf die beiden Hauptreisemonate zeigt dennoch, wie viel am Flughafen los war. Im Juli und August 2026 wurden in Wien insgesamt 6.300.460 Passagiere gezählt. Das waren zwar 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr, an 35 Tagen kamen aber jeweils mehr als 100.000 Reisende zum Flughafen. Den stärksten Tag gab es am Samstag, dem 1. August: 110.414 Passagiere wurden an diesem Tag gezählt.

Weniger Flüge

Nicht nur die Zahl der Reisenden ging im August zurück. Mit 21.839 Starts und Landungen verzeichnete der Flughafen Wien sechs Prozent weniger Flugbewegungen als ein Jahr zuvor. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 85,6 Prozent dennoch hoch. Gleichzeitig entwickelte sich die Luftfracht in die andere Richtung: Das Frachtaufkommen stieg um 8,3 Prozent auf 27.513 Tonnen.

Große Unterschiede

Je nach Reiseziel fiel die Entwicklung unterschiedlich aus. Nach Osteuropa sank die Zahl der Passagiere im August um 19,2 Prozent auf 231.813, in den Nahen und Mittleren Osten ging sie um 12,9 Prozent auf 75.222 zurück. Richtung Afrika gab es dagegen ein Plus von 4,3 Prozent, in den Fernen Osten stieg die Zahl der Reisenden um 8,3 Prozent. Während Wien ein Minus verzeichnete, legten die anderen Flughäfen der Gruppe zu: Malta kam im August auf ein Plus von 12,3 Prozent, Kosice sogar auf 18,8 Prozent.