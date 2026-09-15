Rind, Schwein, Geflügel: 40 BILLA-Filialen spenden Frischfleisch an Armutsbetroffene

Im Testlauf ab April 2025 retteten acht Wiener Märkte bereits über zwei Tonnen frisches Fleisch und unterstützen damit soziale Einrichtungen. Nun wurde das Projekt auf 40 Filialen ausgeweitet.

Im Testlauf ab April 2025 retteten acht Wiener Märkte bereits über zwei Tonnen frisches Fleisch und unterstützen damit soziale Einrichtungen. Nun wurde das Projekt auf 40 Filialen ausgeweitet.

Die Weitergabe von Frischfleisch ist in Österreich enorm komplex, vor allem durch Haltbarkeits- und Haftungsfragen. Doch Die Tafel Österreich, BILLA und die Lebensmittelbehörde packen das Problem gemeinsam an. Was im April 2025 als Testlauf für karitative Partner wie das Wiener „Häferl“ begann, geht seit 1. September 2026 im großen Stil weiter: Über einen Zeitraum von drei Monaten stellen 40 Wiener Märkte (30 BILLA und 10 BILLA PLUS-Filialen) überschüssiges Fleisch von Rind, Schwein und Geflügel für den guten Zweck bereit. Ein echtes Vorzeigeprojekt gegen Lebensmittelverschwendung im Handel.

Frischfleischspenden: Ausweitung von 8 auf 40 Märkte

Durch die enge Kooperation wurde ein praxisnahes Konzept zur Spende von Frischfleisch entwickelt. Im Rahmen eines Pilotprojekts spendeten ab April 2025 acht Wiener Märkte über 2 Tonnen frisches Fleisch an soziale Einrichtungen wie das „Häferl“. Dabei steht die höchste Lebensmittelsicherheit im Fokus: Abgegeben werden am Tag des Verbrauchsdatums ausschließlich steril verpackte Produkte aus dem Selbstbedienungsregal. Hochempfindliche Waren wie Faschiertes oder Innereien bleiben konsequent ausgeschlossen.

„Fleisch hat eine besondere Wertigkeit, gleichzeitig gelten im Fleischbereich besonders strenge gesetzliche Vorgaben und Hygienevorschriften. Lebensmittelsicherheit hat für uns oberste Priorität – auch bei der Weitergabe von Fleisch. Der seit April 2025 laufende Testbetrieb hat bereits gezeigt, welches Potenzial in dem Projekt steckt. Schon in dieser Phase konnten mehr als zwei Tonnen Fleisch an karitative Einrichtungen weitergegeben werden. Mit der Ausrollung von bisher acht auf nun 40 Märkte erhalten noch mehr karitative Einrichtungen hochwertige Fleischprodukte.“ Robert Nagele, Vorstand BILLA

Transportiert wird in Kühlboxen, Geflügel muss am Verbrauchsdatum unbedingt erhitzt werden

Die Tafel Österreich koordiniert gemeinsam mit karitativen Einrichtungen die Logistik: Die Erfassung erfolgt über eine digitale Drehscheibe, transportiert wird in Kühlboxen oder Kühlwagen. Für maximale Sicherheit stellt Die Tafel einen Praxisleitfaden bereit. Die Empfänger entscheiden selbst, ob sie die Ware sofort verkochen, frisch verteilen oder einfrieren. Eine Ausnahme gilt für Geflügel, das am Verbrauchsdatum zwingend vollständig durcherhitzt werden muss. Das Projekt vereint somit Lebensmittelsicherheit, Klimaschutz und die Versorgung armutsbetroffener Menschen mit wertvollen Nährstoffen.

„Während der Bedarf an kostenfreier Lebensmittelhilfe stark gestiegen ist, werden durch optimierte Prozesse im Handel weniger Lebensmittel überschüssig. Das ist grundsätzlich positiv, stellt uns aber vor neue Herausforderungen. Die karitative Lebensmittelweitergabe muss sich daher weiterentwickeln und wir setzen alles daran, neue Warenquellen zu erschließen. Mit BILLA als starkem Partner haben wir uns an das komplexe Thema Fleischrettung herangewagt und ein echtes Pionierprojekt auf den Weg gebracht. Damit können wir noch mehr hochwertige Lebensmittel vor dem Verlust bewahren und Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützen.“ Alexandra Gruber, Geschäftsführung „Die Tafel Österreich“

2025 bereits 23 Millionen Mahlzeiten gespendet

BILLA setzt auf ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen Lebensmittelverschwendung. Eine bedarfsgerechte Bestellplanung in den Filialen minimiert Überschüsse von vornherein, ohne das breite Angebot bis Ladenschluss einzuschränken. Darüber hinaus kooperiert nahezu jeder BILLA und BILLA PLUS Markt in Österreich mit mindestens einer karitativen Organisation. Wie wirksam dieser Ansatz ist, belegen die Zahlen: Im Jahr 2025 spendete das Unternehmen das Äquivalent von über 23 Millionen Mahlzeiten.