Über 18 Kilo Drogen sichergestellt: Zwei Festnahmen in Wien

Im 2. Wiener Bezirk fiel Polizisten ein 37-Jähriger durch sein Verhalten auf. Was mit einer Observation begann, führte zu zwei Festnahmen und zur Sicherstellung großer Mengen an Suchtmitteln.

Am Montag, dem 14. September, wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in der Wiener Nordwestbahnstraße auf einen 37-Jährigen aufmerksam. Grund dafür war laut Polizei sein auffälliges Verhalten. Die Beamten entschieden sich deshalb, den Mann zu observieren. Dabei behielten sie seine weiteren Wege genau im Blick.

Rucksack im Auto

Während der Observation holte der 37-Jährige einen Rucksack aus einer Wohnung. Anschließend traf er sich mit einem 32-jährigen Mann. Der Rucksack wechselte dabei den Platz: Der 37-Jährige legte ihn in das Fahrzeug des 32-Jährigen und ging danach weg. Die Polizei hielt den 32-Jährigen wenig später an und kontrollierte sein Fahrzeug. Im Rucksack stellten die Beamten zwei Beutel mit insgesamt 1.063,6 Gramm Marihuana sicher. Währenddessen führte die Spur wieder zum 37-Jährigen. Er betrat laut Polizei erneut ein Gebäude und stieg kurze Zeit später in ein Fahrzeug. Auch ihn hielten die Beamten daraufhin an. Die Festnahme konnte nach Angaben der Polizei nur unter Anwendung von Körperkraft durchgesetzt werden. Damit war der Einsatz allerdings noch nicht zu Ende.

Funde in Wohnungen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen durchsuchten die Beamten zwei Wohnungen im 2. Bezirk. Dort wurden 1.496,7 Gramm Kokain, 16.952,4 Gramm Marihuana und 58,8 Gramm Crystal Meth sichergestellt. Außerdem fanden die Ermittler 160 Euro Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Der 37-jährige albanische Staatsbürger und der 32-jährige österreichische Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien wurden bei dem Einsatz insgesamt mehr als 18 Kilogramm Suchtmittel sichergestellt.