Mann bedroht Jugendliche und Frauen in Wiener Park: Festnahme

Ein 32-jähriger Mann hatte am gestrigen Montag gegen 19 Uhr in einem Park in Wien-Favoriten mehrere Personen bedroht und für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Als die 37-jährige Mutter wenig später eintraf und den Mann konfrontierte, steuerte dieser auf sie zu, sprach eine Morddrohung aus und flüchtete.

Als die 37-jährige Mutter wenig später eintraf und den Mann konfrontierte, steuerte dieser auf sie zu, sprach eine Morddrohung aus und flüchtete.

Das Geschehnis ereignete sich am 14. September 2026 gegen 19 Uhr: Eine 16-Jährige alarmierte zunächst ihre Mutter, nachdem der vorerst Unbekannte sie und ihre Freundinnen im Park angegangen war. Als die 37-jährige Mutter kurz darauf vor Ort eintraf und den Mann zur Rede stellte, ging dieser auf sie zu, drohte ihr mit dem Umbringen und ergriff anschließend die Flucht.

Stanley-Messer bei Durchsuchung sichergestellt

Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte rasch zum Erfolg: Die Einsatzkräfte spürten den Tatverdächtigen auf einer Bank in einem nahegelegenen Innenhof auf und nahmen ihn vorläufig fest. Trotz eines bereits gegen ihn bestehenden Waffenverbots führten die Beamten bei der Durchsuchung ein Stanley-Messer bei ihm getrennt sicher.

Auch andere Frauen beschimpft und bedroht

Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, war die Mutter nicht das einzige Opfer. Bereits zuvor hatte der 32-Jährige eine 35-jährige Frau beschimpft und ihr Schläge angedroht, als diese versuchte, ihn zu ignorieren. Der Festgenommene wurde mehrfach angezeigt.