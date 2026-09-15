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auf dem bild von 5min.at ist ein detektiv zu sehen, der zwei männer beobachtet.
Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte den 35-Jährigen am Schirm.
Wien, 3. Bezirk
15/09/2026
Versuchter Diebstahl

Verdächtiges Geräusch in der Umkleidekabine: Ladendetektiv überführt mutmaßlichen Dieb

Ein 35-jähriger Mann ist am Montag in einem Bekleidungsgeschäft nach einem mutmaßlichen Diebstahl festgenommen worden. Dem Ladendetektiv des Geschäfts war der Kunde zuvor wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens aufgefallen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Der Mann hatte sich am gestrigen Montag, dem 14. September 2026, für längere Zeit in eine Umkleidekabine in einem Geschäft in Wien-Landstraße zurückgezogen. Währenddessen beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter, wie mehrere abgezwackte Warensicherungen aus der Kabine auf den Boden fielen. Als der 35-Jährige schließlich versuchen wollte, das Geschäft über den Kassenbereich zu verlassen, ohne für die Kleidungsstücke zu bezahlen, schritten mehrere Sicherheitskräfte ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Der 35-Jährige wollte Jacken und Schuhe stehlen

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die eingesetzten Polizeibeamten zwei Jacken sowie ein Paar Schuhe sicher. Der Tatverdächtige zeigte sich noch vor Ort geständig. Ein Motiv für die Tat konnte der 35-Jährige gegenüber den Beamten jedoch nicht nennen. Die Ermittlungen dauern an.

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