Flughafen Wien: Weniger Passagiere im Juli und August

Am Flughafen Wien-Schwechat ist die Sommer-Hauptreisezeit beendet - die Passagierzahlen lagen dabei unter dem Niveau des Vorjahres. Hauptursachen dafür sind ein ausgedünntes Angebot an Billigflügen sowie gestrichene Verbindungen.

Am deutlichsten gingen die Passagierzahlen Richtung Naher und Mittlerer Osten sowie nach Europa zurück. Positiv entwickelten sich hingegen die Flugverbindungen nach Afrika und Ostasien.

Am deutlichsten gingen die Passagierzahlen Richtung Naher und Mittlerer Osten sowie nach Europa zurück. Positiv entwickelten sich hingegen die Flugverbindungen nach Afrika und Ostasien.

Mit rund 6,3 Millionen Passagieren verzeichnete der Flughafen Wien-Schwechat im Juli und August ein Minus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahressommer. Der Rückgang zeigte sich im August besonders stark. Ein deutliches Minus prägte den August am Flughafen Wien: Mit etwa 3,17 Millionen Passagieren sank das Aufkommen um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Neben der angespannten Lage im Nahen Osten bremste vor allem der Sparkurs der Low-Cost-Carrier Ryanair und Wizz Air, die ihr Flugangebot am Standort Schwechat spürbar reduzierten, die Passagierzahlen.

Weniger Flüge in den nahen und mittleren Osten – mehr Flüge nach Afrika und Fernost

Bei den Flügen schrumpften vor allem die Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten (minus 13 Prozent) sowie nach Ost- und Westeuropa, während Strecken nach Afrika und Fernost zulegten. Trotz des Wiener Minus verzeichneten die übrigen Standorte der Flughafen-Wien-Gruppe im August starkes Wachstum: Malta legte um 12,3 Prozent zu, Košice sogar um 18,8 Prozent. Dadurch flachte das Minus der gesamten Gruppe mit rund 4,5 Millionen Passagieren auf 1,7 Prozent ab.

Einzelne Tage forderten den Flughafen Wien-Schwechat dennoch heraus

Trotz des Gesamtrückgangs gab es Spitzenwerte: Mit über 110.000 Passagieren war der 1. August der stärkste Reisetag des Sommers in Wien. Von Jänner bis August sank das Passagieraufkommen am Standort Wien um vier Prozent auf 20,6 Millionen. Im Gegensatz dazu verzeichnete die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe im selben Zeitraum ein Plus von 1,1 Prozent auf knapp 29 Millionen Reisende.