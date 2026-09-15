Hakuna Matata in Wien: „Der König der Löwen“ kommt erstmals nach Österreich

Musical-Fans dürfen sich auf eine große Österreich-Premiere freuen: Disneys „Der König der Löwen“ kommt nach Wien. ATG Entertainment wird sein erstes Theater in Österreich im Herbst 2027 mit dem Broadway-Erfolg eröffnen. Gespielt wird das Musical in deutscher Sprache und als langfristig angelegte Produktion. Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: 2027 feiert das Broadway-Original sein 30-jähriges Jubiläum. Der Kartenvorverkauf für die Wiener Produktion soll noch 2026 beginnen.

Mehr als 130 Millionen Menschen sahen das Musical

Seit seiner Uraufführung im Jahr 1997 entwickelte sich die Geschichte rund um den Löwenjungen Simba zu einem internationalen Phänomen. Nach Angaben der Veranstalter haben weltweit bereits mehr als 130 Millionen Menschen das Musical gesehen. Insgesamt gab es bislang 32 internationale Produktionen in mehr als 100 Städten und 24 Ländern. Das Stück wurde in neun Sprachen übersetzt. Aktuell werden weltweit neun Inszenierungen gleichzeitig gezeigt. Für die Bühne verantwortlich zeichnet Julie Taymor, die für ihre Regie als erste Frau in der Geschichte mit einem Tony Award für die beste Musical-Regie ausgezeichnet wurde. Charakteristisch sind vor allem die aufwendigen Masken, Kostüme und Puppenkreationen.

©Disney

Elton Johns Welthits auf Deutsch

Musikalisch dürfen natürlich auch die bekannten Melodien von Elton John mit Texten von Tim Rice nicht fehlen. Die deutsche Übersetzung stammt von Michael Kunze. Ergänzt wird die Musik durch Beiträge des südafrikanischen Musikers Lebo M sowie von Hans Zimmer, Mark Mancina und Jay Rifkin. Insgesamt wurde die Bühnenproduktion mit mehr als 70 internationalen Kunstpreisen, darunter sechs Tony Awards, ausgezeichnet.

Neues Theater für 1.800 Besucher

Für Simba und Co. entsteht derzeit eigens das neue Theater im Prater. Geplant wurde es von den Architekturbüros Haworth Tompkins aus London und Dietrich Untertrifaller aus Wien. Das Gebäude soll eine Glas- und Holzfassade mit moderner Bühnentechnik verbinden. Besonderes Augenmerk werde laut Betreiber auch auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gelegt. Rund 1.800 Sitzplätze sind vorgesehen.

Vorverkauf startet noch heuer

Wann genau 2027 sich erstmals der Vorhang für „Der König der Löwen“ in Wien hebt und wie viel die Tickets kosten werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Fest steht aber: Der Vorverkauf soll noch in diesem Jahr starten. Interessierte können sich bereits vorab registrieren, um über den Verkaufsstart informiert zu werden.

Registrierung und Informationen zu „Der König der Löwen“