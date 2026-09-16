Der Mittwoch in Wien: Viel Sonne und bis zu 27 Grad

Bis zum Nachmittag scheint fast durchgehend die Sonne und treibt das Thermometer auf spätsommerliche 27 Grad. Später zeigen sich ein paar feine Schleierwolken und spürbarer Südostwind.

Der Mittwochsauftakt zeigt sich erst noch etwas verhalten: Während sich an den Stadträndern letzte Frühnebelfelder rasch auflösen, übernimmt schnell strahlender Sonnenschein. Den Großteil des Tages präsentiert sich der Himmel über der Stadt nahezu makellos blau, nur ab und zu ziehen vereinzelte, harmlose Schleierwolken durch. Erst gegen Abend kündigt sich von Westen her ein Wetterwechsel an, wenn die Ausläufer einer Kaltfront aufziehen. Der ersehnte Regen lässt allerdings noch auf sich warten und setzt erst im Laufe der Nacht ein. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost sorgt dabei für eine angenehme Frische. Nach milden 12 Grad in den Morgenstunden klettert das Thermometer tagsüber auf spätsommerlich warme 25 bis 27 Grad.

Nacht auf Donnerstag: Wetterumschwung

Ganz anders dann ab den Abendstunden: Die Nacht auf Donnerstag bringt einen Wetterumschwung. Am dem Abend kündigt sich von Westen her ein Wetterwechsel an, wenn die Ausläufer einer Kaltfront aufziehen. Der ersehnte Regen lässt allerdings noch auf sich warten und setzt erst im Laufe der Nacht ein.