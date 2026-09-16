Kindesmissbrauchsverdacht: Ermittlungen gegen bekannten Künstler

Ein bekannter heimischer Künstler ist Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Wien. Die Behörde bestätigte gegenüber der APA, dass gegen den Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ermittelt wird. Zusätzlich geht es um den möglichen Besitz von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial. Auslöser des Verfahrens war demnach eine Selbstanzeige des Künstlers. Die Vorwürfe beziehen sich teilweise auf Ereignisse, die bereits mehr als 13 Jahre zurückliegen sollen. Der Künstler ist laut den vorliegenden Informationen aus Fernsehen und Kinofilmen bekannt. Sein Anwalt Florian Höllwarth bestätigte gegenüber der APA, dass gegen seinen Mandanten ermittelt wird. Zu den konkreten Vorwürfen wollte er sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht näher äußern.

Künstler soll Tochter von Ex-Freundin missbraucht haben

Nach Informationen der „Kronen Zeitung“ soll sich ein Teil der Ermittlungen auf die Tochter einer früheren Lebensgefährtin des Mannes beziehen. Der Künstler soll das Mädchen vor mehreren Jahren missbraucht haben. Im Rahmen der Ermittlungen wurde laut den bisherigen Berichten auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei soll bei dem Beschuldigten Bildmaterial gefunden worden sein, das mit dem Vorwurf des bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchs in Zusammenhang steht. Welche konkreten Inhalte Gegenstand des Verfahrens sind und wie die einzelnen Vorwürfe rechtlich bewertet werden, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Die Ermittlungen befinden sich noch in einem laufenden Stadium.

Zwei Frauen in Untersuchungshaft

Neben dem Verfahren gegen den Künstler beschäftigt die Justiz auch der Verdacht einer schweren Erpressung. Dabei geht es um die Mutter des Mädchens und eine weitere Frau. Die beiden sollen den Künstler mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen unter Druck gesetzt und von ihm eine hohe Geldsumme verlangt haben. Der Mann soll nach den bisherigen Informationen zunächst Zahlungen geleistet haben. Später soll er sich selbst an die Behörden gewandt und damit die Ermittlungen gegen ihn ausgelöst haben. Die genauen Hintergründe und Abläufe sind ebenfalls Teil der laufenden Untersuchungen.

Ermittlungen laufen

Gegen die beiden Frauen wird wegen des Verdachts der schweren Erpressung ermittelt. Beide befinden sich nach Angaben des Wiener Landesgerichts in Untersuchungshaft. Eine von ihnen wurde Anfang Juni festgenommen, die zweite kam Anfang Juli in Haft. Als Gründe für die Untersuchungshaft wurden Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr genannt. Die Ermittlungen gegen den Künstler und die beiden Frauen sind noch nicht abgeschlossen. Für sämtliche Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.