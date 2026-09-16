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Bild auf 5min.at zeigt zeigt ein Messer und ein Polizeiauto.
Beim Eintreffen der Polizisten wurde ein Mann bereits von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt.
Wien/22. Bezirk
16/09/2026
Notarzteinsatz

Bluttat in Wien: Mann nach Messerstich nicht mehr ansprechbar

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden wegen einer mutmaßlichen Messerattacke im Bereich der Raffineriestraße, rund 100 Meter nach der Ostbahnbrücke, alarmiert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Beim Eintreffen der Polizisten wurde ein Mann bereits von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Er wies eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberkörpers auf und war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Nach Angaben der Rettungskräfte soll das Opfer zuvor angegeben haben, von einem Mann verletzt worden zu sein.

Zwei Männer festgenommen

Der mutmaßliche Täter soll anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung sowie der weiteren Sachverhaltsklärung konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 40 und 42 Jahren (Sta.: ungeklärt, Russ. Föd.) angehalten und vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden Tatverdächtigen ist mit dem Opfer verwandt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

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