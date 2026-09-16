50-Kilo-Fliegerbombe: Weltkriegsrelikt in Wien gefunden

Bei Arbeiten in der Wiener Lobau stießen Mitarbeiter des Forstamts auf ein gefährliches Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Fund wurde noch am selben Tag entschärft.

Am Dienstagmorgen, 15. September, wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt zu einem Acker im Bereich Schusterau in der Wiener Lobau gerufen. Mitarbeiter des Forstamts der Stadt Wien hatten dort im lockeren Erdreich einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Um sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen im unmittelbaren Bereich aufhielten, überprüfte die Polizei die Umgebung mithilfe einer Drohne.

50 Kilo schwere Bombe

Ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei stellte schließlich fest, dass es sich tatsächlich um eine 50 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Daraufhin wurde der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres hinzugezogen. Die Spezialisten entschärften das Weltkriegsrelikt direkt vor Ort und stellten anschließend einen sicheren Abtransport der Bombe sicher. Für die Einsatzkräfte war damit der gefährliche Fund ohne weitere Zwischenfälle erledigt.