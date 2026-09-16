Schwerverletzter auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen nach Stichattacke

Heute Morgen wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wegen einer Person mit einer Stichverletzung im Bereich der Argentinierstraße gerufen.

IN Wien wurde ein Mann heute auf offener Straße niedergestochen.

IN Wien wurde ein Mann heute auf offener Straße niedergestochen.

Die Berufsrettung Wien war bereits vor Ort und führte die notfallmedizinische Versorgung des 26-Jährigen durch. Der schwer verletzte Mann war nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Mitte. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden in jeder Polizeidienststelle oder unter 01-31310-43800 entgegengenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 13:34 Uhr aktualisiert