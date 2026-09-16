„Unser Territorium!“ 5 Verdächtige nach gewaltsamer Attacke im Park

Eine brutale Attacke in einer Wiener Parkanlage endet ohne Beute, aber mit Ermittlungserfolg: Fünf Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren wurden nun ausgeforscht.

Das ist unser Territorium", riefen die Jugendlichen damals ihren Opfern zu.

Das ist unser Territorium", riefen die Jugendlichen damals ihren Opfern zu.

Eine jugendliche Gruppe wurde bereits am 11. April 2026 in einer Wiener Parkanlage Opfer einer gewaltsamen Attacke. Mehrere Täter schlugen und traten damals auf die Opfer ein, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und deklarierten den Park als „ihr Territorium“. Ein Angreifer bedrohte die Gruppe zudem mit einem Messer. Den Opfern gelang in einem unbeobachteten Moment die Flucht, sodass keine Beute gemacht wurde.

Nun konnte der Fall geklärt werden

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien (Außenstelle Zentrum/Ost) wurden fünf Tatverdächtige im Alter von 12 bis 15 Jahren (syrische und österreichische Staatsbürgerschaft) ausgeforscht. Bei den Vernehmungen beschuldigten sich die Jugendlichen gegenseitig. Die Ermittlungsergebnisse wurden an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt.