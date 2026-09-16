Schützt bedrohte Fischarten: Neues „Malawisee“- Aquarium im Haus des Meeres

Eröffnung des bisher größten Süßwasser-Aquariums: Das Haus des Meeres in Wien setzt auf gezielte Nachzuchtprogramme, um bedrohte Malawi-Fische langfristig zu schützen und das Bewusstsein für den Artenschutz zu stärken.

Das Haus des Meeres in Wien hat sein bislang größtes Süßwasseraquarium in Betrieb genommen und stellt darin den ostafrikanischen Malawisee vor. Das raumhohe Becken bietet Einblicke in das Ökosystem eines der größten und tiefsten Seen Afrikas und zeigt die farbenreiche Fischfauna sowie die typischen Verhaltensweisen der dort heimischen Arten. Das neue, etwa 40.000 Liter fassende Aquarium markiert das Zentrum der Ausstellung „Bedrohte Süßwasserorganismen rund um die Welt.“

„Malawisee“ als besonderes Beispiel für Artenvielfalt

Obwohl Süßwasser nur rund 0.02 Prozent des weltweiten Vorkommens ausmacht, beheimatet es geschätzt 10 Prozent aller bekannten Tierarten. Der Malawisee ist hierbei ein besonderes Beispiel für Artenvielfalt: Im Laufe der Evolution haben sich dort mehr als 800 Buntbarscharten entwickelt, von denen viele endemisch sind und sich durch spezifische Färbungen, Lebensweisen sowie Fortpflanzungsmethoden auszeichnen.

©Haus des Meeres

Erklärtes Ziel: Bedrohte Fischarten sollen durch Nachzuchtprogramme geschützt werden

Umweltverschmutzung, invasive Arten, Überfischung und der Klimawandel bedrohen dieses Ökosystem jedoch zunehmend. Laut Zoodirektor Jeff Schreiner hebt das Projekt sowohl die ökologische Vielfalt als auch die Störanfälligkeit solcher Lebensräume hervor. Das Haus des Meeres verfolgt daher das Ziel, bedrohte Fischarten des Malawisees durch gezielte Nachzuchtprogramme langfristig zu erhalten und für den Artenschutz zu sensibilisieren.

Im neuen Becken sorgt ein ungewöhnliches Duo für Aufsehen

Der Weißlippen-Phenochilus nutzt den viel größeren Fünffleckmaulbrüter gezielt bei der Futtersuche aus. Er folgt ihm auf Schritt und Tritt, um Nahrung aus den aufgewühlten Sandwolken zu erbeuten. Mit den bedrohten Schwefelkopf-Kaiserbuntbarschen zieht zudem eine besondere Art ein. Bei ihnen wird die typische Fortpflanzung der Malawi-Buntbarsche sichtbar: Das Weibchen nimmt Eier sowie Jungfische über Wochen schützend ins Maul und verzichtet währenddessen komplett auf Nahrung.