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Das Bild auf 5min.at zeigt eine U-Bahn-Station in Wien.
Deutlich kühler und in der ersten Tageshälfte noch recht nass: Das wird der Donnerstag in Wien.
Wien
17/09/2026
Nur 21 Grad

Der Donnerstag in Wien: Anfangs nass, am Nachmittag Sonne möglich

Anfangs dominiert dichte Bewölkung mit leichten Regenschauern, die jedoch schon im Laufe des Vormittags weitgehend abklingen. Der Nachmittag bringt trockenes Wetter und zeitweilige Sonnenscheinfenster.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Nach einer trüben und nassen ersten Tageshälfte geht es am Nachmittag in Wien meist trocken und zunehmend sonnig weiter. Der West- bis Nordwestwind weht mäßig, morgens auch noch auffrischend. Bei maximal 21 Grad fällt die Temperatur aber deutlich kühler aus als an den Vortagen.

In den Ybbstaler Alpen am meisten Sonne möglich

Auch in Niederösterreich prägen Wolken und Regen das Wetter weit in den Tag hinein. Erst am Nachmittag reißt die Wolkendecke von Nordwesten her auf, sodass die niederösterreichischen Berge, allen voran die Ybbstaler Alpen, noch etwas Sonne abbekommen. Der Nordwestwind lässt im Tagesverlauf nach: Aus anfänglich mäßigen bis lebhaften Böen wird später nur noch ein leichtes Lüftchen. Auf 1500 m Höhe werden knapp 10 Grad erreicht.

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