15 Jahre nach Zoll-Aufgriff: Sensations-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Vor 15 Jahren wurden am Wiener Flughafen 74 äußerst seltene Papagaieneier aufgegriffen. Nun bejubelt man eine "außergewöhnliche Erfolgsgeschichte für den Artenschutz", so der Tiergarten Schönbrunn.

Erstmals ist im Tiergarten Schönbrunn nun die natürliche Aufzucht von drei Küken der äußerst seltenen Rotspiegel-Amazonen gelungen. „Aus einem dramatischen Fall von illegalem Wildtierhandel ist über die Jahre hinweg ein bedeutender Erfolg für den Artenschutz geworden. Dank der Expertise und Ausdauer unseres Pflegeteams können wir diese anspruchsvollen Papageien nicht nur erfolgreich halten, sondern nun auch nachzüchten. Dass die Rotspiegel-Amazonen heuer erstmals drei Küken selbstständig großgezogen haben, ist für uns ein besonderer Meilenstein“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Nachwuchs europaweit von Bedeutung

Der aktuelle Nachwuchs ist übrigens europaweit von Bedeutung. Sie werden nämlich nur noch in einem zweiten europäischen Zoo gehalten – jenem in Prag. Der Tiergarten Schönbrunn besitzt dabei das einzige Zuchtpaar und ist damit der einzige zoologische Garten Europas, dem die erfolgreiche Nachzucht dieser seltenen Art gelingt.

Rotspiegel-Amazonen in ihrer Heimat seit Jahren stark gefährdet

In ihrer Heimat Jamaika gelten Rotspiegel-Amazonen übrigens seit 2020 als stark gefährdet. Die Art kommt ausschließlich in zwei kleinen Gebieten der Insel vor. Die wildlebende Population wird nur mehr auf maximal 15.000 Tiere geschätzt. „Rotspiegel-Amazonen erleben rapide Bestandsrückgänge. Diese werden unter anderem durch den Verlust des natürlichen Lebensraums, Prädation durch invasive Arten und die Auswirkungen des Klimawandels verursacht“, so Eveline Dungl, zoologische Abteilungsleiterin im Tiergarten. Umso wichtiger sei eine stabile Reservepopulation in menschlicher Obhut.