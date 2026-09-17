Jugendliche wollten jungen Mann bestehlen – 16-Jähriger wurde festgenommen

Mittwochvormittag, am 16. September 2026 gegen 9.45 Uhr, sollen zwei Jugendliche im Bereich der U-Bahn-Station Burggasse in Wien-Neubau versucht haben, einem 24-Jährigen einen Rucksack und seine Kamera zu stehlen.

Einer der Tatverdächtigen habe das Opfer laut Polizeiinformationen dabei mehrmals gestoßen, der 24-Jährige verständigte selbst die Polizei, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Aufgrund der genauen Angabe zur Fluchtrichtung konnten zwei Jugendliche, ein 16- und ein 14-Jähriger im Nahbereich angehalten werden. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass der ältere der beiden der Haupttatverdächtige war und der 14-Jährige an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

Falschgeld gefunden?

Weiters zeigte sich der 16-Jährige äußert unkooperativ und zog die Amtshandlung laut Polizei ins Lächerliche. Er wurde vorläufig festgenommen, bei einer Personendurchsuchung konnte bei ihm ein 20-Euro-Schein gefunden werden. Die Polizei vermutet, dass es sich um Falschgeld handelt. Außerdem fand man bei ihm noch eine geringe Menge an Drogen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, weitere Erhebungen durch das Landeskriminalamt Wien sind im Gange.