20-Jähriger geht ins Restaurant -dann ist sein E-Scooter weg

Der Vorfall ereignete sich Mittwochabend, am 16. September 2026 gegen 21.30 Uhr. Ein 20-Jähriger hatte den Polizeinotruf verständigt, nachdem er nach einem Restaurantbesuch seinen zuvor vor dem Lokal abgestellten und versperrten E-Scooter nicht mehr fand. Der Mann konnte mit einer App sein Fahrzeug daraufhin orten und gab der Polizei den genauen Standort bekannt.

Beamte finden Drogen und Rohrzange

Den Beamten gelang es daraufhin, nach kurzer Zeit zwei Männer mit einem E-Scooter im Bereich des Landstraßer Gürtels anzuhalten. Die beiden Ungarn (44 und 37 Jahre alt) gaben an, den E-Scooter gekauft zu haben. Im Zuge einer Personendurchsuchung konnte bei dem 44-Jährigen eine geringe Menge Drogen und bei dem jüngeren Tatverdächtigen eine Rohrzange gefunden werden. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.