16-Jähriger wollte Polizisten in Zivil Drogen verkaufen
Am Keplerplatz in Wien-Favoriten wurden Mittwochabend, am 16. September 2026 gegen 19.25 Uhr, zwei Personen festgenommen.
Im Zuge eines kriminalpolizeilichen Schwerpunktes wurde Mittwochabend zivilen Beamten im Bereich des Keplerplatzes Drogen von einem Jugendlichen angeboten. Kurz vorher soll ein 16-jähriger Syrer die Drogen von einem weiteren Beteiligten, einem 29-jährigen Libyer, bekommen haben, so die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden angehalten, im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen einschlägiger Drogendelikte mehrfach angezeigt wurde.
16-Jähriger jetzt in der Justizanstalt
Beim 29-Jährigen konnte außerdem ein zweistelliger Geldbetrag in szenetypischer Stückelung vorgefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht, der 29-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.