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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Keplerplatz in Wien.
Der Vorfall ereignete sich am Keplerplatz in Wien.
Wien / 10. Bezirk
17/09/2026
Am Keplerplatz

16-Jähriger wollte Polizisten in Zivil Drogen verkaufen

Am Keplerplatz in Wien-Favoriten wurden Mittwochabend, am 16. September 2026 gegen 19.25 Uhr, zwei Personen festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Im Zuge eines kriminalpolizeilichen Schwerpunktes wurde Mittwochabend zivilen Beamten im Bereich des Keplerplatzes Drogen von einem Jugendlichen angeboten. Kurz vorher soll ein 16-jähriger Syrer die Drogen von einem weiteren Beteiligten, einem 29-jährigen Libyer, bekommen haben, so die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden angehalten, im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen einschlägiger Drogendelikte mehrfach angezeigt wurde.

16-Jähriger jetzt in der Justizanstalt

Beim 29-Jährigen konnte außerdem ein zweistelliger Geldbetrag in szenetypischer Stückelung vorgefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht, der 29-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

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