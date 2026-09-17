16-Jähriger wollte Polizisten in Zivil Drogen verkaufen

Im Zuge eines kriminalpolizeilichen Schwerpunktes wurde Mittwochabend zivilen Beamten im Bereich des Keplerplatzes Drogen von einem Jugendlichen angeboten. Kurz vorher soll ein 16-jähriger Syrer die Drogen von einem weiteren Beteiligten, einem 29-jährigen Libyer, bekommen haben, so die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden angehalten, im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der 16-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen einschlägiger Drogendelikte mehrfach angezeigt wurde.

16-Jähriger jetzt in der Justizanstalt

Beim 29-Jährigen konnte außerdem ein zweistelliger Geldbetrag in szenetypischer Stückelung vorgefunden werden. Beide wurden vorläufig festgenommen. Der 16-Jährige wurde anschließend in eine Justizanstalt gebracht, der 29-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.