Zeuge sieht alles: 41-Jähriger springt aus Fenster, wird verfolgt

Plötzlich soll dann ein Mann aus dem geöffneten Fenster gesprungen sein und versucht haben, zu flüchten. Dabei stürzte er und wurde von einem weiteren Mann, der ebenfalls aus dem Fenster sprang, angeblich mit einem Messer attackiert, so die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie das Opfer vor dem Haus antreffen. Der 41-Jährige hatte oberflächliche Schnittverletzungen im Oberkörperbereich.

Beschuldigter in Wohnung gefunden

Die WEGA hat daraufhin die Wohnung geöffnet. In dieser befanden sich nicht weniger als acht Personen, darunter auch der Beschuldigte – ein 25-jähriger Syrer. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 41-Jährige wurde durch die Rettung versorgt und in häusliche Pflege entlassen. Er wollte im Zuge der Einvernahme auch keine Angaben zum Vorfall machen, so die Polizei. Der 25-Jährige befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.