Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Nur dünne, kaum störende Wolkenfelder werden in Wien am Freitag erwartet.
Wien
18/09/2026
GeoSphere erklärt

So wird das Wetter in Wien am Freitag

Bei 22 Grad werden die Wiener am Freitag wohl trocken durch den Tag kommen. Sonnenschein wird dominieren, es ist nur mit dünnen Wolkenfeldern zu rechnen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Freitag, 18. September 2026, werden sich in Wien etwaige Frühnebelfelder rasch auflösen. Danach dominiert der Sonnenschein, dünne Wolkenfelder stören kaum. Die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen außerdem noch: „Es bleibt trocken und windschwach.“ Die Temperaturen liegen in der Früh bei um die elf Grad und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 22 Grad an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at