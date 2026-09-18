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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau.
In Teilen Wiens besteht Samstagnachmittag akute Staugefahr.
Wien
18/09/2026
Was der ÖAMTC rät

Staus in Wien: Zwei Demos sorgen am Samstag für gesperrte Straßen

Der ÖAMTC rät, die Wiener Innenstadt und die Linke Wienzeile Samstagnachmittag, am 19. September 2026, zu meiden. Grund dafür sind zwei Demonstrationen, die wohl für längere Staus sorgen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Ab etwa 13.30 Uhr findet der „Marsch für Jesus“ statt, der für Sperren entlang der Route Schwarzenbergplatz – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai – Ringstraße – Schwarzenbergplatz sorgen wird. Ab 15 Uhr sind dann die Radfahrer im Rahmen der „Kidical Mass“ entlang der Strecke Getreidemarkt – Linke Wienzeile – Auer-Welsbach-Park unterwegs.

Wo genau Staus drohen

Staus sind laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen dann auf der Unteren und der Oberen Donaustraße, der Praterstraße, der Roßauer Lände, der Ringstraße, rund um den Schwarzenberg- und den Karlsplatz, auf der Zweierlinie, auf der gesamten Linken Wienzeile sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen. Die Experten empfehlen allen Betroffenen, die U-Bahnen zu nutzen oder großräumig über den Gürtel auszuweichen.

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