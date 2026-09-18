Messerstich in Oberschenkel: 47-Jähriger in Schockraum gebracht

Donnerstagnachmittag, am 17. September 2026 gegen 14 Uhr, wurde ein 47-jähriger Mann in der Wiener Innenstadt durch einen Messerstich in den linken Oberschenkel lebensgefährlich verletzt.

Im Verdacht steht nun ein 41-jähriger Österreicher, auf den Mann eingestochen zu haben. Er konnte wenig später von den alarmierten Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn bestand bereits ein behördliches Waffenverbot, im Zuge der Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Polizisten dennoch 15 Messer und drei Schwerter finden und sicherstellen.

Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr

Das 47-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 41-Jährige wiederum wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Tathergang und -motiv sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.