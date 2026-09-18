U6 stand eine Stunde lang still: 17-Jähriger auf U-Bahn-Gleise gestürzt

Die Polizei wurde dabei wegen einer ersten allgemeinen Hilfeleistung gerufen. Gegen 21 Uhr soll ein Jugendlicher über die Brüstung einer Brücke geklettert und auf die darunter geführten U-Bahn-Gleise gestürzt sein. Dabei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu, heißt es seitens der Polizei nun. Während der Jugendliche versorgt wurde, beschimpften und bedrohten zwei weitere Jugendliche die Einsatzkräfte der Rettung und der Polizei und sprangen plötzlich ebenfalls von der Brücke ins Gleisbett.

Beide 15-Jährige vorläufig festgenommen

Die beiden 15-jährigen Syrern blieben dabei unverletzt, zeigten sich aber weiterhin aggressiv gegenüber den anwesenden Beamten. Zudem versuchten sie, die laufende Hilfeleistung wiederholt zu stören. Sie wurden daher vorläufig festgenommen und wegen gleich mehrere Punkte angezeigt. Der 17-Jährige wurde derweil in ein Krankenhaus gebracht. Der U-Bahnbetrieb musste zwischen den Stationen Nussdorferstraße und Dresdnerstraße für die Dauer von einer Stunde eingestellt werden, berichten die Beamten abschließend.