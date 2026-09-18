Unbekannter prügelt mit Eisenstange auf 43-Jährigen ein

Die Auseinandersetzung beim Wiener Westbahnhof Donnerstagabend wurde dann auch recht schnell körperlich, laut ersten Zeugenaussagen soll einer der beiden plötzlich nach einer Eisenstange gegriffen und seinem Kontrahenten damit auf den Kopf geschlagen haben, berichtet die Polizei. Das 43-jährige Opfer wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige dagegen ergriff die Flucht, eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sind im Gange, so die Beamten abschließend.