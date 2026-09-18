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/ ©BMI/Gerd PACHAUER
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten, der gerade ein Auto kontrolliert.
Die Wiener Polizei hat Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Freitag in mehreren Bezirken kontrolliert.
Wien
18/09/2026
Nacht auf Freitag

Polizei-Kontrollen enden mit hunderten Anzeigen in Wien

Bei einer bezirksübergreifenden Schwerpunktaktion in der Nacht auf Freitag, 18. September 2026, hat die Wiener Polizei zahlreiche Anzeigen gestellt und zwei Führerscheine sowie fünf Kennzeichen abgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Die Schwerpunktaktion, an der Beamte der Polizeikommissariate sowie der Stadtpolizeikommanden Josefstadt, Fünfhaus, Ottakring und Döbling beteiligt waren, fand von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagfrüh, 4 Uhr, statt. Das Hauptaugenmerk hat man dabei auf die Einhaltung der geltenden Rechtsordnung im Verkehrsbereich in Wien gelegt. Unterstützt wurden die Polizisten vor Ort von rechtskundigen Beamten sowie von einem Amtsarzt. Und mit einem Blick auf die Bilanz ist man sich sicher: „Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Sicherheit geleistet werden.“

Bilanz des Verkehrsschwerpunktes:

  • 84 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit mittels mobilem Lasermessgerät
  • 264 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und dem Führerscheingesetz
  • 79 Organmandate
  • 221 Alkovortests
  • sechs Anzeigen wegen Lenkens unter Alkoholeinfluss
  • vier klinische Untersuchungen wegen des Verdachts der Drogenbeeinträchtigung
  • fünf Kennzeichenabnahmen
  • zwei Führerschein- und Mopedausweisabnahmen
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