Polizei-Kontrollen enden mit hunderten Anzeigen in Wien

Bei einer bezirksübergreifenden Schwerpunktaktion in der Nacht auf Freitag, 18. September 2026, hat die Wiener Polizei zahlreiche Anzeigen gestellt und zwei Führerscheine sowie fünf Kennzeichen abgenommen.

Die Schwerpunktaktion, an der Beamte der Polizeikommissariate sowie der Stadtpolizeikommanden Josefstadt, Fünfhaus, Ottakring und Döbling beteiligt waren, fand von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagfrüh, 4 Uhr, statt. Das Hauptaugenmerk hat man dabei auf die Einhaltung der geltenden Rechtsordnung im Verkehrsbereich in Wien gelegt. Unterstützt wurden die Polizisten vor Ort von rechtskundigen Beamten sowie von einem Amtsarzt. Und mit einem Blick auf die Bilanz ist man sich sicher: „Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Sicherheit geleistet werden.“