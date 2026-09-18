Jugendliche bestehlen Drogerie, treten und beißen Ladendetektiv

Der Ladendetektiv einer Drogeriefiliale in Wien-Mariahilf soll Donnerstagabend, am 17. September 2026 gegen 18.45 Uhr, zwei Jugendliche dabei beobachtet haben, wie sie Kosmetikartikel gestohlen haben.

Mit den Produkten in den Taschen sind sie am Kassabereich vorbeispaziert ohne zu bezahlen, heißt es seitens der Polizei. Als der 45-Jährige die mutmaßlichen Ladendiebinnen anhielt und sie mit dem Vorwurf konfrontierte, hätten die beiden sich heftig zur Wehr gesetzt und mehrfach nach dem Mann getreten und ihn sogar gebissen, erklärt man weiter.

Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit in Erscheinung getreten

Ein Mitarbeiter eilte dem Ladendetektiv zu Hilfe und wurde ebenfalls attackiert. Alarmierte Beamte haben die 17-jährige Österreicherin und die als abgängig gemeldete 15-jährige Staatenlose vorläufig festgenommen. Im Zuge der Durchsuchung fand man Diebesgut aus der Drogerie sowie mutmaßliches Diebesgut aus zwei weiteren Geschäften. Die Tatverdächtigen sind bereits in der Vergangenheit in Erscheinung getreten und wurden wegen des Verdachts des versuchten Raubes, des Diebstahls und der Körperverletzung angezeigt. Sie befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.