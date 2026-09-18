Prozess: „Gunkl“ muss schon im Oktober vor Gericht

Schweren Vorwürfen sieht sich der bekannte Kabarettist Günther Paal, auch bekannt als "Gunkl", gegenüber. Er soll die erst wenige Jahre alte Tochter seiner Ex-Partnerin missbraucht haben. Jetzt steht auch ein Prozesstermin fest.

Der Künstler hatte sich angeblich selbst angezeigt und in sozialen Medien auch ein Video geteilt, in dem er von den Vorfällen spricht. Dieses Video wurde mittlerweile wieder gelöscht. Nun steht auch schon fest, wann er sich vor Gericht wegen der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und des Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial verantworten muss: am 22. Oktober.

„Gunkl“ gemeinsam mit Mutter und Großmutter des Kindes vor Gericht

Der 64-Jährige steht dabei gemeinsam mit den mutmaßlichen beiden Erpresserinnen im Alter von 42 und 62 Jahren vor dem Wiener Landesgericht. Anberaumt ist der Prozess auf lediglich dreieinhalb Stunden. Der Kabarettist soll sich an einem kleinen Mädchen vergangen haben, die Mutter und Großmutter des Kindes sollen ihn daraufhin erpresst haben, so die Anklage. Für alle drei gilt die Unschuldsvermutung.