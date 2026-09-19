Bei 25 Grad: Wien bleibt trocken und „oft strahlend sonnig“

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad wird es in Wien am Samstag, 19. September 2026, trocken und sonnig sein.

Nachdem in den Samstagmorgenstunden, am 19. September 2026, in Wien noch vereinzelte Restwolken durchziehen, wird es tagsüber dann oft strahlend sonnig sein. Die Experten der GeoSphere Austria wissen dazu: „Es bleibt trocken und windschwach.“ Und zu den Temperaturen in der Bundeshauptstadt am Samstag meinen die Meteorologen noch: „Frühtemperaturen um 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 25 Grad.“ Es erwartet uns in Wien also ein angenehmer, warmer Spätsommer- bzw. Frühherbsttag.