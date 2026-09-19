Faustschlag, Schuss: 16-Jähriger von Jugend-Gruppe verfolgt

Am Einsatzort eingetroffen, trafen sie auf das 16-jährige Opfer. Der junge Mann gab den Polizisten gegenüber an, dass er von fünf ihm unbekannten Jugendlichen im Innenhof einer Wohnhausanlage aufgefordert wurde, ihnen Geld zu geben. Als er sich weigerte, soll ihn einer der Jugendlichen mit der Faust geschlagen haben. Ein weiterer Tatverdächtiger habe eine Schreckschusspistole gezogen, heißt es weiter.

16-Jähriger nicht verletzt, Kriminalamt ermittelt

Daraufhin ist der 16-Jährige weggelaufen, doch die Jugendlichen haben die Verfolgung aufgenommen und einen Schuss in seine Richtung abgegeben. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Beamten konnten am Tatort eine Schreckschusspatronenhülse finden und sicherstellen. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen nun übernommen.