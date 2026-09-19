28-Jähriger randaliert in Fast-Food-Lokal

Wegen eines randalierenden Mannes ist die Polizei Freitagfrüh in der Inneren Stadt in Wien zur Kärntnertorpassage zu einem Fast-Food-Lokal gerufen worden.

Laut ersten Zeugenaussagen soll der aufgebrachte Mann gegen 6.20 Uhr mit Gegenständen um sich geworfen und Gäste wiederholt bedroht haben. Gegenüber den eingetroffenen Beamten verhielt sich der 28-jährige Österreicher ebenfalls aggressiv. Er widersetzte sich den Anweisungen und attackierte die Einsatzkräfte mit Schlägen und Tritten. Nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.

Zwei Beamte bei Festnahme verletzt

Als die Beamten den 28-Jährigen durchsuchten, fanden sie bei ihm mehrere „Baggies“ mit Drogen. Die Polizisten vermuten, dass es sich um Crystal Meth und Cannabis handelt. Im Zuge der Festnahme wurden zwei Beamte verletzt, wobei einer seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Der 28-Jährige wird nun wegen Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes sowie wegen Erregung ungebührlichen Lärms, aggressiven Verhaltens und Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.