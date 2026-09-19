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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Favoritenstraße in Wien.
Der Vorfall ereignete sich in der Favoritenstraße in Wien.
Wien / 10. Bezirk
19/09/2026
Rettungseinsatz

32-Jähriger auf offener Straße in Wien-Favoriten ausgeraubt

Ein 32-jähriger Mann ist in der Favoritenstraße im 10. Wiener Bezirk Opfer eines Raubes geworden. Der Vorfall hat sich dabei Freitagnachmittag, am 18. September gegen 16.30 Uhr, ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Wie die Polizei berichtet, sollen gleich mehrere unbekannte Personen den Mann, als er gerade aus einem Lokal kam, mit Faustschlägen und Pfefferspray attackiert, zu Boden gestoßen und ihm zwei Goldketten vom Hals gerissen haben. Der 32-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, von der Berufsrettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.

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