Polizei ermittelt gegen Drogendealer – nimmt 3 Personen fest

Das alles geschah am Freitag, 18. September 2026, rund um die Mittagszeit. Im Zuge der Personendurchsuchungen und der Durchsuchung einer mutmaßlichen Bunkerwohnung in Wien-Favoriten wurden dabei auch 7.000 Euro an Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Zudem hat man noch rund 1,5 Kilo Heroin und rund 40 Gramm Kokain gefunden. Die Tatverdächtigen sind aus Serbien und 20, 33 bzw. 38 Jahre alt. Sie alle wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Zwei mutmaßliche Drogenkäufer (43 und 38 Jahre alt) wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.