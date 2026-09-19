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Symbolfoto
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Drogendeal.
Drei mutmaßliche Drogendealer wurden festgenommen, drei mutmaßliche Drogenkäufer auf freiem Fuß angezeigt.
Wien / 10. Bezirk
19/09/2026
In Wien

Polizei ermittelt gegen Drogendealer – nimmt 3 Personen fest

Im Zuge eines Schwerpunkts zur Bekämpfung der Drogenkriminalität haben Beamte in Wien-Favoriten drei mutmaßliche Drogendealer identifiziert, angehalten und vorläufig festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Das alles geschah am Freitag, 18. September 2026, rund um die Mittagszeit. Im Zuge der Personendurchsuchungen und der Durchsuchung einer mutmaßlichen Bunkerwohnung in Wien-Favoriten wurden dabei auch 7.000 Euro an Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Zudem hat man noch rund 1,5 Kilo Heroin und rund 40 Gramm Kokain gefunden. Die Tatverdächtigen sind aus Serbien und 20, 33 bzw. 38 Jahre alt. Sie alle wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Zwei mutmaßliche Drogenkäufer (43 und 38 Jahre alt) wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

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