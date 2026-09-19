AirBnB-Regeln in Wien werden verschärft – bis zu 50.000 Euro Strafe drohen

Die Regeln für Kurzzeitvermietungen via AirBnB und ähnliche Plattformen werden in Wien weiter verschärft, wie es nun heißt. Die Strafen, die bei Nichteinhaltung drohen? Bis zu 50.000 Euro.

Bereits ab 1. Jänner 2027 soll es so weit sein und auf den Plattformen dürfen dann nur noch vorab in einem Register gemeldete Wohnungen drin sein – und dementsprechend angeboten werden. Ein Ende möchte man auch den steigenden Umwidmungen von Wohnraum in Beherbergungsstätten setzen. Mindestens 80 Prozent der Wohnungen in der Bundeshauptstadt sollen auch genau als solche genutzt werden, fordert Bürgermeister Michael Ludwig.

Wiener Kurzzeitvermietungsgesetz wird im November beschlossen

In einem Verzeichnis müsse man sich mit Jahreswechsel eintragen. So soll sichergestellt werden, dass die Maximaldauer für touristische Kurzzeitvermietungen von 90 Tagen nicht überschritten wird. Dazu möchte man im November das Wiener Kurzzeitvermietungsregistergesetz beschließen. Obwohl dieses dann eben mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten soll, bekommen jene Personen, die bereits jetzt Wohnungen anbieten, eine Übergangsfrist bis Ende des ersten Quartals 2027.

Was, wenn man sich nicht registriert?

Die Registrierungspflicht für alle Gastgeber, die ihre Wohnungen beispielsweise via AirBnB oder booking.com anbieten möchten. Betreffen wird das sowohl natürliche als auch juristische Personen. Dann kann die Stadt überprüfen, ob es Gründe gegen eine Kurzzeitvermietung gibt. Beispielsweise dürfen Gemeindewohnungen nicht angeboten werden. Verläuft die Prüfung aber positiv, bekommt man eine Registrierungsnummer, die in den Inseraten aufscheinen muss. Registriert man sich nicht, drohen Strafen von bis zu 50.000 Euro.